Семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

«США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль – это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Потому это — первый шаг. Встреча с этими гарантами, потом — объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной», — отметил он.

По его словам, часть стран готовы поддерживать Украину полностью, а часть — нет, потому необходима встреча на уровне советников и обсуждение пунктов потенциального документа.