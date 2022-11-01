Москва предлагает оставить вопрос статуса т.н. Нагорного Карабаха следующим поколениям. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, передает ТАСС.

«На наш взгляд, статус Нагорного Карабаха — это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения», — сказал российский дипломат.

В вопросе разблокировки региональных коммуникаций Москва призывает уважать суверенитет тех стран, по которым проходит конкретный объект. Кроме того, Копыркин напомнил про военную роль России в регионе в виде миротворцев, которые предотвращают эскалацию ситуации.