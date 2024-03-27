Экс-премьер Дании Андерс Расмуссен злоупотребляет статусом бывшего генерального секретаря НАТО для продвижения своей компании RasmussenGlobal и предоставления сомнительных услуг по лоббированию.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к предвзятому докладу группы, возглавляемой Расмуссеном.

«Финансовые документы, доступные в открытых источниках, доказывают, что Андерс Расмуссен продолжает злоупотреблять своим статусом бывшего генерального секретаря НАТО для продвижения своей компании RasmussenGlobal и предоставления сомнительных услуг по лоббированию и влиянию», — говорится в комментарии.

По словам представителя МИД, правительство Армении, как клиент RasmussenGlobal, заплатило сотни тысяч долларов за этот отчет, подготовленный и утвержденный на скорую руку.