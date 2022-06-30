На 75% зависящая от импорта потребительских товаров, на 55% — от импорта лекарств и занимающая меньше 1% на мировом рынке ноу-хау и изобретений, российская экономика после начала войны с Украиной оказалась в сильнейшей торговой изоляции.

Падение импорта по сравнению с февралем в низшей точке достигало 50%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в среду на съезде РСПП.

И хотя делегации российских чиновников ездили в Азию, уговаривая местный бизнес занять ниши уходящих западных компаний, восстановить провал пока получается плохо. Сейчас спад импорта составляет 40%, сообщил Решетников. Официальной статистики власти уже три месяца не публикуют: Федеральная таможенная служба засекретила данные, ссылаясь на риски «спекуляций».

Данные крупных торговых партнеров России рисуют мрачную картину: поставки из Германии упали на 70%, из Японии — на 76%, из Южной Кореи — на 74%. Китай, на который возлагали надежды в Кремле, не спешит приходить на помощь и сократил экспорт в Россию на 38%.

Объявив врагами больше половины мировой экономики, Кремль анонсирует грандиозные планы. Президент Владимир Путин потребовал с технологического нуля воссоздать автопром, научиться производить электронику, а правительство объявило о намерении выпускать по 100 самолетов в год — как во времена СССР.

Но пока чиновники рассуждают о сложном, в стране отсутствуют даже простые вещи. В год российская экономика производит одно одеяло на 70 человек, одно платье на 12 женщин и ни одного утюга на 145 миллионов населения. (moscowtimes.ru)