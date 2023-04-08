Россия на этой неделе проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций (ООН) из-за вторжения в Украину. Об этом сообщило The Associated Press, передает газета «Коммерсантъ».

При голосовании за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) Россия потерпела «сокрушительное поражение» от Румынии, пишет агентство. При этом, как отмечает «Ъ», в документе о составе Комиссии указано, что РФ сохраняет членство в ней до 2024 года.

Помимо этого, Россия проиграла Эстонии в выборах членов исполнительного совета ЮНИСЕФ (детский фонд ООН), а также уступила в борьбе с Арменией и Чехией за место в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Посол США Линда Томас-Гринфилд связала такие результаты голосования с вторжением в Украину.

При этом Россия смогла избраться в Комиссию по социальному развитию путем аккламации (упрощенной процедуры). Таким же путем Россия вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.