Российские военные отказываются открыть коридор для гражданских лиц для вывода их из подвалов Азовстали в Мариуполе, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между ним и коридором для сдачи в плен военных.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Телеграме, передает Укринформ.

«Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. Нам нужен такой коридор из Азовстали, чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей. Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских. Все они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных», — отметила Верещук.

По ее словам, некоторые официальные российские представители не стесняются озвучивать ложь, что якобы гуманитарный коридор предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться.

«Нам важно, чтобы международные СМИ четко понимали правду: россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных. В очередной раз обращаемся к мировым лидерам и мировому сообществу немедленно приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора из Азовстали для женщин, детей и пожилых людей», — подчеркнула министр.

По ее данным, сейчас там находятся украинские военные и около 1 000 гражданских.

Как сообщал Укринформ, 20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали четыре эвакуационных автобуса, 21 апреля власти планировали продолжить эвакуацию, но из-за вражеских обстрелов не смогли это сделать.