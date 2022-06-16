Отключив от газа восточноевропейские страны, отказавшиеся от схемы оплаты «в рублях», Кремль повышает ставки в газовой войне с Европой и заворачивает вентиль на трубах, ведущих к ключевым клиентам в ЕС.

В среду «Газпром» второй день подряд сократил поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» — последней трубе, которая использовалась на полную мощность после начала войны.

Прокачка газа в Германию была снижена до 67 млн кубометров в день против 167 млн в начале июня. Накануне «Газпром» сообщил, что не получил из ремонта газовую турбину Siemens, которая, как признала немецкая компания, не может выехать из Канады из-за санкций против России. А в среду остановил еще один газотурбинный агрегат на компрессорной станции «Портовая», объяснив решение окончанием допустимого срока работы без капитального ремонта.

Отправить насос на ремонт «Газпром» не может опять же из-за санкций, рассказал Bloomberg источник, близкий к компании.

В результате поставки газа в направлении Германии — крупнейшего клиента в Европе, который согласился платить по схеме через Газпромбанк, — сокращаются на 60%. А следом недополучают газ другие европейские страны. Итальянский концерн Eni сообщил, что «Газпром» сократил прокачку на 15% без объяснения причин. Немецкая Uniper, партнер «Газпрома» по неудавшемуся проекту «Северный поток-2», получила на 25% меньше газа, чем оговорено контрактом.

Очередной поворот газового вентиля, состоявшийся после того, как Германия анонсировала поставки Киеву гаубиц и систем ПВО, является «политически мотивированным», заявил министр экономики Роберт Хабек. Цель России — дестабилизировать рынок и взвинтить цены, сказал он, добавив, что пока потребителям газа ничего не угрожает — поставки стабильны.

Но уже очевидно, что рынку надо готовиться к «полному отключению российского газа», считает Тьери Броз, профессор Парижского института политических наук: «Даже компании, которые согласились изменить контракты, чтобы продолжать получать газ, теперь должны понять, что Кремль в любой момент может перейти к политическому диктату».

Особенно горько должно быть Италии, которая пошла на платежи с конвертацией в рубли, а теперь получает меньше газа, причем не по «Северному потоку», говорит Тим Патридж, глава эненрготрейдинга в DB Group Europe.

«Газпром» уже полностью прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Нидерланды. К середине мая его экспорт в дальнее зарубежье просел на 29%, 65,6 млрд кубометров. Потеря российских поставок ударила по рынку в тот момент, когда он был особенно уязвим. Пожар на СПГ-заводе Freeport в США резко снизил потоки альтернативного топлива, и быстрого облегчения не предвидится: заводу потребуется три месяца, чтобы возобновить производство, а на полную мощность он вернется только к концу года. (moscowtimes.ru)