По железнодорожному вокзалу украинского города Краматорск в Донецкой области в пятницу был нанесён ракетный удар. Сообщается о десятках погибших, по предварительным данным их около 30, около 100 человек ранены.

Краматорск находится под контролем Украины. В момент удара на вокзале было множество мирных жителей, стремившихся эвакуироваться.

Представители украинских властей, в частности глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко, первоначально заявили, что удар нанесли ракетой «Искандер». Судя по опубликованным фото обломков ракеты, по всей видимости, речь идёт о другой ракете — «Точке-У». Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии написал, что удар был нанесён именно этой ракетой. Он обвинил в обстреле российские войска.

На обломке ракеты видна надпись «За детей».

Сепаратисты так называемой «ДНР» утверждают, что удар нанесли украинские войска.

У Украины есть на вооружении ракетные комплексы «Точка-У». Группа экспертов Conflict Intelligence Team установила, что в нынешней войне российская сторона также применяла эти ракеты — несмотря на утверждения, что у неё нет их на вооружении. (svoboda.org)