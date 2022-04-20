Россия может отправить в Украину диверсантов из Приднестровья, однако сейчас нет признаков подготовки вооруженных формирований так называемой «приднестровско-молдавской республики» к участию в вооруженной агрессии против Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой «приднестровско-молдавской республики» к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время, не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства», — отметили в Генштабе. (УНИАН)