Россия и Турция будут вместе работать над производством вакцины от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились организовать проработку ведомствами двух стран кооперации в области создания и производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам», — говорится в сообщении.