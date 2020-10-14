Россия и Турция будут вместе работать над производством вакцины от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились организовать проработку ведомствами двух стран кооперации в области создания и производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам», — говорится в сообщении.

| 2020-10-14T21:42:57+04:00 14 октября 2020, 22:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss