Россия и Китай договорились о дальнейшем взаимодействии своих министерств обороны с акцентом на укрепление контактов между Генеральными штабами и проведение совместных учений и патрулирований. Об этом сообщила пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ.

Уточняется, что к такому соглашению страны пришли в ходе консультаций по стратегической безопасности, которые 19 сентября прошли в городе Наньпине провинции Фуцзян. Их провели секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи.

«Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества», — сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что была подчеркнута важность наращивания двусторонней координации по ряду вопросов международной повестки. Патрушев также отметил, что курс на развитие стратегического партнерства с КНР является «безусловным приоритетом внешней политики России».

В ходе консультаций также рассматривалась афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка вокруг Тайваня и на Корейском полуострове. Отмечается, что собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе со стороны США и их союзников.