Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев, находящийся с визитом в Великобритании, провёл встречу с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути. Стороны обсудили вопросы региональной стабильности, экономического сотрудничества и выполнения климатических обязательств.

Британский министр положительно оценил итоги переговоров, написав в социальной сети: «Соединённое Королевство является близким партнёром Азербайджана. Было приятно встретиться с Ялчином Рафиевым на этой неделе, чтобы обсудить региональную стабильность, экономическое сотрудничество и прогресс в выполнении наших климатических обязательств».

Стивен Даути также подтвердил поддержку Лондона скорейшему подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь, Рафиев подчеркнул, что партнёрство между Азербайджаном и Великобританией строится на прочной основе, которая при грамотном подходе открывает широкие возможности для продвижения общих интересов. Азербайджанский дипломат также высоко оценил вклад Великобритании в успех 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29), прошедшей в Баку в прошлом году. «Конструктивное участие Великобритании было чрезвычайно важным для достижения перспективных результатов на КС-29», — отметил он.

Напомним, 29 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Стивеном Даути.

В контексте британской политической системы, государственный министр выполняет функции заместителя профильного министра, курируя отдельные направления внешней политики и играя важную роль в формировании государственной повестки.