Железнодорожные администрации Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии и Турции подписали шестисторонний протокол о дальнейшем развитии международного мультимодального маршрута CASCA+.

Как передает # со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана, документ был подписан по итогам встречи руководителей железнодорожных администраций шести стран, которая состоялась 7-8 октября в Ташкенте.

Стороны обсудили увеличение грузопотоков по маршруту, внедрение конкурентоспособных тарифов для перевозки грузов в рефрижераторных контейнерах, обеспечение регулярного предоставления фитинговых платформ на всем протяжении маршрута и сокращение простоев контейнеров в портах.

Протокол закрепляет достигнутые договоренности и определяет приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.