Россия перебрасывает в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации высшего военно-политического руководства, в частности, Президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как передает Укринформ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Фейсбуке.

«Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК «Лига» (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, Путин лично отдали приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов.

Ключевые мишени наемников, в том числе Зеленский, Ермак и Шмыгаль.

«Российские оккупанты, не добившись поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов», — подчеркнули в ГУР.

В разведке отметили, что украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля.

«Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха», — подчеркнули в ГУР.