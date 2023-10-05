Российские военные перебросили большую часть кораблей Черноморского флота из Севастополя в Краснодарский край после атак со стороны Вооруженных сил Украины, пишет Newsweek.

Согласно спутниковым снимкам, в Новороссийск перешли два фрегата проекта 11356 «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», три дизельных подводных лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Еще несколько судов перебазировали в Феодосию на юго-востоке Крымского полуострова. Теперь там находятся один БДК, тральщики и малые корабли. В самом Севастополе остались четыре БДК проекта 775, а также разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье».

Источники, близкие к Министерству обороны Украины, ранее сообщили изданию, что Киев приступил к «демилитаризации» Черноморского флота в рамках стратегии по освобождению Крыма, который был аннексирован в 2014 году.

ВСУ нанесли удар по зданию штаба Черноморского флота России днем 22 сентября. Украинская разведка утверждала, что жертвами атаки стали 9 российских военных, еще 16, включая нескольких генералов, получили ранения.

За последний месяц ВСУ уничтожили в Крыму две пусковые установки С-400, «ослепив» их радиолокаторы дронами и ударив по ним морскими крылатыми ракетами «Нептун». Это позволило вскрыть противовоздушную оборону полуострова и добраться до военно-морской базы в Севастополе. Так, 13 сентября с помощью беспилотников и британских ракет Storm Shadow были подбиты БДК «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону». 15 сентября надводные дроны ударили по ракетному кораблю «Самум». Ранее в этом же месяце были уничтожены два катера типа КС-701 «Тунец».

Участившиеся атаки ВСУ на Черноморский флот в оккупированном Крыму вынудили российское командование задействовать в борьбе с морскими дронами противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, созданные в конце 1950-х годов, отмечала разведка Минобороны Великобритании. Ранее она же констатировала, что в результате причиненного ущерба флот потерял способность проводить широкомасштабные патрули и поддерживать блокаду украинских портов. Также ему стало труднее наносить удары по Украине.

Российские корабли продолжили атаки после поражения штаба Черноморского флота, но они выполнялись «по инерции», отмечал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он сравнил действия российского флота с «курицей, бегающей без головы». (moscowtimes.ru)