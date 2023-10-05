На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ после атак Вооруженных сил Украины на Севастополь. Соответствующее соглашение подписали Москва и Сухуми, пишут «Известия» со ссылкой на слова т.н. президента Абхазии Аслана Бжания.

По словам главы сепаратистского образования, новый пункт дислокации флота появится уже в ближайшее время. Корабли расположат в Очамчирском районе — на юго-востоке Абхазии, в 50 км от Сухуми и в 170 км от границы с Россией.

По словам Бжания, военно-техническое сотрудничество Москвы и Сухуми направлено на повышение обороноспособности как России, так и Абхазии. Периодически в Абхазии проводятся совместные военные учения, последние закончились 1 сентября. Кроме того, абхазские военнослужащие часто проходят повышение квалификации в учебных заведениях России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о переводе Черноморского флота России из Севастополя и создании морской базы в Абхазии. «Нет, я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это <…> компетенция Министерства обороны», — сказал Песков (цитата по «Радио Маяк»).

Ранее российские военные перебросили большую часть кораблей Черноморского флота из Севастополя в Краснодарский край. В Новороссийск переправили два фрегата проекта 11356 «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», три дизельных подводных лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей. Еще несколько судов перебазировали в Феодосию на юго-востоке Крымского полуострова. Теперь там находятся один БДК, тральщики и малые корабли. В самом Севастополе остались четыре БДК проекта 775, а также разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье».

ВСУ нанесли удар по зданию штаба Черноморского флота России днем 22 сентября. Украинская разведка утверждала, что жертвами атаки стали 9 российских военных, еще 16, включая нескольких генералов, получили ранения. (moscowtimes.ru)