Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина заявила, что российским спортсменкам пришлось изменить эскизы купальников из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями — пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное — программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», — цитирует Ромашину ТАСС.

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.