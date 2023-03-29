Впервые в Баку с 1 по 9 июля в рамках года «Гейдар Алиев — 100» и в связи со 150-летием создания Азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края РФ и Министерства Культуры Азербайджанской Республики пройдут гастроли Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького из Владивостока (Приморский край, Россия).

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока, самобытный, яркий, хранящий традиции классического русского психологического театра, впервые покажет на сцене Азербайджанского Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна свои лучшие спектакли – «Мастер и Маргарита» (12+), «Поминальная молитва» (12+), «Иванов» (12+), «Эдит и ее демоны» (12+), «Собака на сене» (12+),«Крейсера» (12+).

Как сообщили # в Русском драмтеатре, билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.

Коротко о спектаклях:

«Мастер и Маргарита» — великолепный зрелищный спектакль, получивший высокую оценку критики и зрителей. Премьера состоялась в 88-м театральном сезоне (2020-2021 год). Специально для театра имени Горького инсценировку культового романа сделала знаменитый московский драматург Елена Исаева.

Спектакль «Поминальная молитва» по произведениям еврейского автора Шолом-Алейхема полна искрометного юмора, с успехом идет более 20 лет на сцене российского театра, а замечательной чеховской постановке «Иванов» в этом году исполнилось 28 лет!

Также зрителям Баку будут представлены две эксклюзивные постановки — эти спектакли идут только на сцене Приморского академического краевого драматического театра имени Максима Горького — «Эдит и ее демоны» и «Крейсера».

Художественный руководитель театра — народный артист России Ефим Звеняцкий и артист театра Валентин Запорожец стали лауреатами премии Правительства Российской Федерации в области культуры за спектакль по роману В.Пикуля «Крейсера». «Ни на одной театральной сцене России нет такой постановки», — говорят организаторы.

Также бакинцам покажут комедию «Собака на сене» по произведению Лопе де Вега. Это тоже премьерный спектакль, свежий, с великолепными сценографией и костюмами.

Спектакль «Эдит и ее демоны» — это яркий эмоциональный спектакль о последней любви в жизни легендарной Эдит Пиаф. И о тенях прошлого, которые стали реальностью.

Уникальная постановка, рассчитанная на дарование и замечательный голос актрисы Натальи Овчинниковой, которая все песни поет вживую.

Все выбранные для гастролей в Баку спектакли масштабны, эффектны, массовы. В спектаклях «Мастер и Маргарита», «Поминальная молитва», «Крейсера» занята вся труппа театра.

Подготовка к гастрольному туру, в который отправится более 100 человек, уже началась.

В Баку отправятся контейнеры с декорациями, костюмами и оборудованием. Это будут полноценные масштабные гастроли одного из лучших театров России.

Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького – ведущий театр Приморского края России. В этом году театру исполнилось 90 лет. Художественный руководитель театра, народный артист России, лауреат премии «Золотая маска», действительный член Петровской академии наук и искусств Ефим Самуилович Звеняцкий имеет немало наград и званий. Среди них орден «За вклад в просвещение» Российской геральдической палаты, медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.