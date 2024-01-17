Детский Театр-Студия «Гюнай» Бакинского Детского и Молодёжного театра в новом театральном сезоне успел проделать большую творческую работу.

Рассказывая об этом в интервью #, руководитель театра Лариса Тарусова отметила, что коллектив выступил с композицией «Есенин», приуроченной ко дню рождения поэта в Музее Музыкальной Культуры и в Центре Русской Культуры, представил театрализованную ко мпозицию, приуроченную ко дню рождения Лермонтова.

Помимо этого, юные таланты коллектива снялись в фильме «Хары-бюльбюль» во Дворце Ширваншахов по дастану Эльдара Ахадова, а также приготовили большой и очень выразительный спектакль к 100-летию Расула Гамзатова и показали его по приглашению правнука Самеда Вургуна в музее-квартире Самеда Вургуна.

Директор музея дал очень трогательное название спектаклю — «Здравствуй, дорогой друг!», так как Самеда Вургуна и Расула Гамзатова связывали тесные узы дружбы.

На вечере присутствовали известные гости, в том числе представители Постоянного Представительства Дагестана в Азербайджане.

21 января «гюнаевцы» повторят этот спектакль в Центре Русской Культуры.

А совсем недавно в зрительном зале Союза Театральных деятелей Азербайджана коллектив Л.Тарусовой представил феерическое новогоднее шоу под названием «Дракон-2024».

«Шоу получилось очень ярким и весёлым!», — рассказывает Тарусова.

«Ребята пели, танцевали, разыграли целое сказочное предс тавление! Роль Дракона блестяще сыграла юная актриса нашего театра Айлин Рустамли. Она же, как и многие другие ребята, сыграла в этом шоу несколько ролей. Очень талантливо и импровизационно провели наше шоу ведущие — Магеррамова Азиза и Алиева Лейла. А наши клоуны — Гамидлы Тунджай и Аксёнова Олеся развеселили всех!».

На вечере руководителю театра «Гюнай» была торжественно вручена Международная медаль «СИМУРГ» в честь 100-летия Гейдара Алиева и 30-летия АКА «Симург».

Основателем и председателем АКА «Симург» является видный азербайджанский учёный и культуролог Фуад Мамедов.

«На этот сезон у нас запланировано ещё очень много интересных задумок!», — говорит бессменный руководитель театра «Гюнай», — рассказывая о дальнейших планах своих подопечных.