Детский Театр-Студия «Гюнай» Бакинского Детского и Молодёжного театра в новом театральном сезоне успел проделать большую творческую работу.
Рассказывая об этом в интервью #, руководитель театра Лариса Тарусова отметила, что коллектив выступил с композицией «Есенин», приуроченной ко дню рождения поэта в Музее Музыкальной Культуры и в Центре Русской Культуры, представил театрализованную ко
Помимо этого, юные таланты коллектива снялись в фильме «Хары-бюльбюль» во Дворце Ширваншахов по дастану
Директор музея дал очень трогательное название спектаклю — «Здравствуй, дорогой друг!», так как Самеда Вургуна и Расула Гамзатова связывали тесные узы дружбы.
На вечере присутствовали
21 января «гюнаевцы» повторят этот спектакль в Центре Русской Культуры.
А совсем недавно в зрительном зале Союза Театральных деятелей Азербайджана коллектив Л.Тарусовой представил феерическое новогоднее шоу под названием «Дракон-2024».
«Шоу получилось очень ярким и весёлым!», — рассказывает Тарусова.
«Ребята пели, танцевали, разыграли целое сказочное предс
На вечере руководителю театра «Гюнай» была торжественно вручена Международная медаль «СИМУРГ» в честь 100-летия Гейдара Алиева и 30-летия АКА «Симург».
Основателем и председателем АКА «Симург» является видный азербайджанский учёный и культуролог Фуад Мамедов.
«На этот сезон у нас запланировано ещё очень много интересных задумок!», — говорит бессменный руководитель театра «Гюнай», — рассказывая о дальнейших планах своих подопечных.