Премьер-министр Кувейта Мухаммед Сабах ас-Салем ас-Сабах подал прошение эмиру страны шейху Машаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху об отставке возглавляемого им правительства в полном составе. Об этом сообщило кувейтское агентство KUNA.

Отставка действующего кабинета министров Кувейта — рутинное мероприятие, последовавшее за проведением 4 апреля выборов в Национальное собрание (парламент) страны. Уход правительства в отставку после избрания нового состава парламента предусмотрен 57-й статьей конституции эмирата. Кабинет во главе с Мухаммедом Сабахом ас-Салемом ас-Сабахом был сформирован 17 января нынешнего года. Все члены правительства будут исполнять свои обязанности до объявления состава нового правительства.

Согласно Конституции Кувейта, первое заседание Национального собрания страны нового созыва должно состояться не позднее, чем через 14 дней с момента объявления результатов парламентских выборов. Именно на первой сессии парламента должен быть объявлен и состав нового кувейтского правительства.

Как отмечает KUNA, первое заседание Национального собрания Кувейта нового созыва назначено на 17 апреля 2024 года.