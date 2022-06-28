Хамовнический суд Москвы арестовал оппозиционного политика Илью Яшина на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Яшин – один из самых известных российских оппозиционеров, который принципиально не покидает Россию и открыто высказывается против войны в Украине. Детали его задержания и арест практически полностью повторяют то, что произошло в апреле с политиком Владимиром Кара-Мурзой. Впоследствии против Кара-Музы возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию – он до сих пор находится под арестом.

Как задержали политика

Илья Яшин был задержан 27 июня во время прогулки в парке центрального московского района Хамовники с журналисткой Ириной Баблоян.

«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», – рассказала Баблоян.

Политика доставили в ОВД Лужники, где он провел ночь – адвоката Вадима Прохорова к Яшину не допустили несмотря на наличие удостоверения и ордера. Позже стало известно содержание рапорта полицейских: они утверждают, что Яшина задержали для проверки документов по ориентировке, на что он «ответил грубым отказом в категоричной форме». Также в рапорте говорится, что Яшин толкал полицейских и хватался за форму. «Как мне стало известно Илье предъявляют 19.3. Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК», – написала Баблоян.

Во время заседания политик заявил, что считает свое задержание попыткой давления на него накануне начала муниципальной избирательной кампании. «Я не сумасшедший, чтобы провоцировать драку с сотрудниками полиции. Дураков нет, все прекрасно понимают, за что посреди ночи в России задерживают оппозиционных политиков», – передает его слова «Медиазона».

После вынесения решения суда Илья Яшин опубликовал текст своего выступления во время заседания. В нем он назвал административное дело «юмористическим» и допустил, что это «пролог к будущему уголовному делу».