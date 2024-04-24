Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JP Morgan Chase по иску ВТБ (MOEX: VTBR) на $439,5 млн, которые были заморожены на счетах в JP Morgan с 2022 года. Российский банк также просил взыскать с JP Morgan Chase 200 тыс. руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. По итогам заседания 22 апреля суд решил частично удовлетворить заявление ВТБ.

17 апреля ВТБ подал иск к восьми иностранным компаниям JP Morgan и российской дочке банка — «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» — о взыскании средств, которые были заблокированы после введения санкций. Одновременно ВТБ направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, движимое и недвижимое имущество, права требования, принадлежащие ответчикам. В ответ 18 апреля JP Morgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка с требованием прекратить попытки вернуть $439,5 млн.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ постановил арестовать денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских, открытых на имя JP Morgan Chase Bank N.A. и еще девяти подразделений. Также суд арестовал доли в уставном капитале российского коммерческого банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», принадлежащие JP Morgan, и запретил распоряжаться долями в капитале российской «дочки». Суд также наложил арест на ряд товарных знаков JP Morgan и любые ценные бумаги, принадлежащие американскому банку и другим ответчикам. В удовлетворении остальных просьб ВТБ по обеспечительным мерам суд оказал.

Reuters попросил JP Morgan прокомментировать решение российского суда, но банк отказался. Ранее представители JP Morgan подчеркивали, что законодательство США запрещает возвращать ВТБ средства с замороженного счета. Вместе с тем в американском банке опасались, что если ВТБ выиграет суд в России, то попытается арестовать активы JP Morgan за рубежом.