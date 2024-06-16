Военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в «ДНР» во время обстрела со стороны ВСУ, сообщает само пропагандистское издание со ссылкой на «оперативные службы» оккупированной части украинского региона.

Какими-либо подробностями гибели коллеги издание не располагает. В настоящий момент лишь известно, что инцидент произошел в районе Никольского монастыря под Угледаром.

Несколькими днями ранее двое сотрудников российского пропагандистского телеканала НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения получили ранения во время обстрела Горловки в «ДНР». Пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 2 в тяжелом состоянии. «Они в коме, не говорящие, <…> они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая», — рассказала главный врач медучреждения Нелля Якуненко. Кожин вскоре скончался.

Российские пропагандисты регулярно получают ранения или гибнут в ходе развязанной Владимиром Путиным войны. Так, 10 июня в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвался сотрудник телеканала «Россия 24». Пропагандист получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и был госпитализирован в местную районную больницу в тяжелом состоянии. Ему провели операцию.

Летом прошлого года сотрудники сразу нескольких ведущих государственных СМИ России попали под обстрел в Запорожской области. Инцидент произошел 22 июля, когда пропагандисты «РИА Новости», «ТАСС», телеканала «Россия» и «Известий» готовили сюжет о кассетных боеприпасах, которые появились у ВСУ. В итоге четверо работников российских СМИ получили ранения, один из них погиб.

В октябре 2022-го пропагандист Семен Пегов (известный своими проармянскими репортажами из Карабаха во время 44-х дневной войны в 2020 году — #) подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в «ДНР». С травмой стопы он был доставлен в больницу, где был прооперирован. Тогда же во время обстрела переправы в Херсонской области погиб Олег Клоков — бывший сотрудник Russia Today, «Москва 24» и Первого канала. По данным назначенных Кремлем «властей» оккупированной части украинского региона, Клоков прибыл в Херсонскую область, чтобы содействовать в развитии российского пропагандистского канала «Таврия». (moscowtimes.ru)