Скандальный российский пропагандист Антон Красовский, который ранее призывал казнить украинских детей, отличился новой порцией бреда об Украине и Польше.

В эфире одной из пропагандистских программ Красовский поделился безумными размышлениями о «Российской империи», которую сращивает в своем воображении.

«Я считаю, как нормальный русский человек, что никакой Украины нет, что все это — «российская империя». Я и Варшаву считаю российским городом, как Сталин», — сказал Красовский.

Он уточнил, что гордится своей «похожестью на Сталина», но надеется, что «не пострадает» из-за такого сравнения. (unian.net)