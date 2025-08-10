В ночь на воскресенье, 10 августа, Саратовская область подверглась атаке БПЛА. Об угрозе ударов и последующей работе ПВО сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам чиновника, в результате атаки «есть повреждения на одном из промышленных предприятий». Бусаргин не привел подробностей, однако украинские СМИ со ссылкой на анализ видео, предположительно опубликованных местными жителями в соцсетях, пишут, что целью атаки стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. На видеороликах и фото виден заметный пожар на некоем объекте на окраине города.

Бусаргин также заявил, что во время отражения атаки один из БПЛА упал во дворе жилого дома. «Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе». В результате атаки предварительно погиб один человек, сообщил глава региона.

Украинская сторона на момент публикации заметки атаку БПЛА на Саратов не подтвердила. Минобороны РФ также не комментировало произошедшее.

Днем ранее СБУ сообщила об успешно проведенной атаке на склад дронов Shahed в Татарстане. По данным украинской спецслужбы, ее БПЛА попал в здание логистического хаба в населенном пункте Кзыл-Юл, там начался пожар. В СБУ добавили, что расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 км.