Один человек погиб, 10 пострадали в результате схода семи вагонов пассажирского поезда с рельсов в Бангладеш.
Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Star.
Железнодорожная авария произошла ночью в районе Газипур. Экспресс «Мохангандж» следовал из города Майменсингх в столицу Дакку.
По предварительным данным, причиной ЧП стало преднамеренное повреждение железнодорожного полотна. С рельсов сошли семь вагонов поезда, включая локомотив.
В лесу неподалеку от места катастрофы найден газовый баллон. Полиция начала расследование инцидента. На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Движение поездов на участке, где произошла авария, приостановлено.