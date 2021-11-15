Ситуация в Карабахе и армяно-азербайджанские отношения не могут пока выйти на стабильный уровень. Практически каждый день на границе происходят мелкие стычки, и обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия или, как сегодня модно говорить, трехстороннего заявления. Однако вчера произошло нерядовое событие. Армянин, остановив машину около поста на дороге Лачын-Шуша-Ханкенди в Лачинском коридоре, бросил гранату в сторону азербайджанских военных.

Миротворцы схватили армянина, а потом сдали сепаратистам. Хотя с юридической точки зрения, они его должны были сдать Азербайджану, так как преступление совершено на нашей территории. Данное событие превратило Норайра Мирзояна из террориста в героя сепаратистов за смелость. Ожидать честного правосудия против «героя сепаратистов» естественно не приходится. А вот поведение миротворцев вызывает обеспокоенность. О том, что происходит в Карабахе и в армяно-азербайджанском конфликте рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.



— Как вы оцениваете последнюю провокацию? Понятно, что тут с обеих сторон все шишки летят в сторону МС России…

— То, что случилось вчера, должно было обязательно случиться, и если не вчера, то сегодня, если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра, но в рамках обозримого будущего. На Южном Кавказе накопилось за последний год очень много вопросов, на которые как не было, так и нет ответа, и если не этот случай с метателем гранаты, то все равно случилось бы что-то иное, что инициировало бы к жизни эти вопросы и поставило их на повестку дня, поскольку без честного и четкого ответа на них нет и не будет понимания ситуации в целом.

Конечно, это не очень вежливо отвечать вопросом на вопрос, но я вынужден сделать это: а почему вы думаете, что Россия в процессе послевоенного карабахского урегулирования, имея для этого все возможности, будет обслуживать интересы Азербайджана или Армении? Баку и Ереван в последние годы в равной степени отвернулись от Москвы, первый — в сторону Анкары, второй — в сторону Вашингтона, что дало возможность Кремлю впервые за четверть века равноудалиться от сторон нагорно-карабахского конфликта и начать решать сугубо свои геополитические и геостратегические вопросы, используя для этого вековые армяно-азербайджанские противоречия. В Азербайджане за последние два десятилетия на уровне государственной идеологии в массовое общественное сознание целенаправленно был внедрен тезис о том, что Россия последние два века обслуживает интересы армян против тюркского мира, и при этом никому не пришло в голову задуматься о том, что армяне традиционно были и до сих пор остаются инструментом российского геополитического манипулирования, и ее власти откажутся от этого инструмента только в обмен на другой, более сильный инструмент. Азербайджан по тем или иным причинам отказался быть таким инструментом, а поэтому сейчас мы имеем то, что имеем. Россия сейчас обеспечивает свои интересы на Южном Кавказе, которые далеки от интересов Азербайджана и интересов Армении, а поэтому ее власти изначально были готовы мириться с некоторыми эмоциональными неудобствами, возникающими вследствие реакции других игроков на международной арене на свои действия.

Да, российских миротворцев сейчас будет шельмовать и азербайджанская и армянская пресса, но в этом заключается их профессия, они к этому психологически подготовлены, поэтому ни им, ни их командованию, ни Кремлю нет дела до того, кто и какие «шишки» будет бросать в адрес миротворцев и России в целом представители той или иной стороны нагорно-карабахского конфликта, так как это никак существующую ситуацию не изменит.

— МС России сдали террориста армянской стороне. Почему? Ведь преступление было на территории Азербайджана? Это не будет подрывать доверие к МС России со стороны Азербайджана?

— Выше я уже сказал, что в Кремле нет дела до доверия МС России со стороны Азербайджана. Если внимательно посмотреть и проанализировать азербайджанскую прессу и азербайджанский сегмент социальных сетей за последний год, то легко убедиться, что уровень агрессии и негатива в отношении политического руководства России и в адрес российских миротворцев за это время вырос кратно и почти что достиг уровня украинского или прибалтийского, и поэтому в Москве уже давно никто не рассчитывает на то, что подобное отношение изменится в лучшую сторону. Поэтому данный инцидент уже ничего принципиально в эмоциональном фоне отношения азербайджанского общества к российским миротворцам в Карабахе изменить не может, оно и без того негативное, лучше уже не станет, а хуже могут быть только акции ненасильственного протеста в духе Махатмы Ганди против британских колонизаторов в Индии, но я не уверен в том, что азербайджанские власти санкционируют их организацию в каких-то серьезных масштабах.

Наоборот, случай с этим террористом стал своего рода долгожданным «моментом истины», и теперь пришло время ставить и отвечать на крайне неудобные вопросы, но рано или поздно это все равно должно было случиться. Для начала азербайджанцам теперь уже точно придется ответить самим себе на вопрос, а действительно ли нагорно-карабахский конфликт является перевернутой страницей истории? Сейчас уже совершенно понятно, что Армения ни при каких условиях не подпишет мирный договор с Азербайджаном и не откажется от претензий на Карабах, так как это будет противоречить конституционному законодательству страны, и ни один политик, включая Пашиняна, не пойдет на такой шаг, ибо автоматически станет государственным преступником в глазах своих соотечественников. Я об этом говорил в интервью вашему изданию еще в июле этого года, почти четыре месяца назад, но тогда мое мнение предпочли проигнорировать, наивно полагая, что Пашинян и его окружение сломаются, но они не сломались. Приблизительно тогда же я сказал о том, что Азербайджану необходимо готовиться к новой войне или, как минимум, войсковой операции по определению конфигурации государственной границы с Арменией, потому что договора о государственной границе также не будет. Первая годовщина подписания трехстороннего Заявления о прекращении огня и всех военных действий в регионе Нагорного Карабаха от 10 ноября 2020 года стала вехой, которая отчетливо показала, что Азербайджан достиг военного разгрома, а не политического поражения Армении, и как быть в данной ситуации, не вполне себе представляет. Волна эйфории от недавней победы в азербайджанском обществе уже прошла свой апогей и пошла на спад, психологический шок от военного поражения также отпустил армянское общество, умонастроение социума входит в рациональную плоскость мировосприятия, и теперь пришла пора расставлять точки над «i».

Инцидент с метателем гранаты и его выдачей миротворцами армянским властям поставил официальный Баку перед необходимостью ответа на эту ситуацию как перед внешними вызовами, так и перед собственным обществом. А отвечать придется уже практическими действиями на целый ряд очень сложных вопросов. Насколько далеко зайдет Азербайджан в своей пропагандистской антироссийской риторике в данном случае? Готов ли официальный Баку к силовому конфликту с российскими миротворцами, блокированию Лачинского коридора и к практическим действиям по возвращению под свою юрисдикцию эксклавов, все еще находящихся под контролем Армении, а также оставшейся части Нагорного Карабаха? Пожертвует ли Азербайджан идеей Зангезурского коридора ради частного конфликта с Кремлем? Поддержит ли Анкара действия Баку, если дело дойдет до открытой конфронтации с Кремлем или предпочтет отойти в сторону ради сохранения маркоэкономического сотрудничества с Россией по таким стратегическим проектам как, например, строительство АЭС «Аккую»? И, наконец, насколько действительно сильна тюркская солидарность, о которой с придыханием говорят в последнее время, в реально экстремальной ситуации? Ответы на все эти вопросы сейчас очень хочет получить весь мировой политикум, а отвечать на них придется крайне оперативно, в считанные дни.

— Ожидаете ли вы обострения в Карабахе? Армяне никак не могут смириться с действующем положением…

— Армения малыми силами и средствами уже сделала все для того, чтобы вывести ситуацию в Карабахе на новый виток напряженности, что ей в полной мере удалось. Российские миротворцы ей в этом деле никак не потакали, но и не противодействовали. Теперь только от властей Азербайджана зависит, будет ли обстановка в Карабахе завтра и послезавтра обостряться еще более, или официальный Баку не отреагирует, получив тем самым первое моральное поражение после военной победы осенью прошлого года.