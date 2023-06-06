Российские военные понесли существенные потери в боях на границе с Украиной в Белгородской области, рассказал рядовой из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Владимир Шмелев.

В видеообращении он говорит, что до 4 июня военнослужащие находились в регионе на границе, а затем попали под «сильнейший артобстрел» — в том числе по ним били из РСЗО HIMARS.

Командование приказало солдатам держать позиции, однако потом на территорию Белгородской области начали заходить украинцы. «Мы отстреливались, пытались дать отпор, но их было слишком много. Мы запросили приказ на отступление, но нам отказали. В результате мы потеряли до 80% личного состава и вынуждены были уйти с позиций собственными силами, без приказа и подкрепления. Мы оставили границу», — сообщил Шмелев.

По его словам, аналогичная ситуация произошла еще с двумя группами российских военных. «Выкосили целые полки наших ребят. Мы в курсе, что наше командование все знало заранее о наступлении на наши позиции. <…> Полковник Колчин, вина за гибель наших пацанов лежит лично на тебе. <…> Из-за тебя мы потеряли большую часть личного состава, кусок границы, пути снабжения, отдали в плен кучу народа», — сказал Шмелев.

Между тем «Русский добровольческий корпус» (РДК) заявил, что занял Новую Таволжанку — село в Белгородской области на границе с Украиной. «Бойцы РДК который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в пять тысяч человек», — заявил командир формирования Денис Никитин (Капустин). (moscowtimes.ru)