Российские спортсмены не будут допущены на церемонию открытия Всемирных игр в Китае.

Об этом ТАСС сообщил один из представителей команды России.

По его словам, Международная ассоциация всемирных игр (IWGA) не допустит к участию в мероприятии спортсменов, выступающих под нейтральным флагом AIN.

Он добавил, что российские спортсмены не будут присутствовать на мероприятии даже в качестве зрителей.

Отметим, что Всемирные игры пройдут в китайском Ченду с 7 по 17 августа. Российские спортсмены будут участвовать в турнире в нейтральном статусе.