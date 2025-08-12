29-летний итальянский атлет в дисциплине «спортивное ориентирование» Маттиа Дебертолис скончался во вторник утром, после того как четыре дня назад потерял сознание во время прохождения средней дистанции в мужском финале на Всемирных играх в Китае.
В минувшую пятницу в разгар соревнований GPS-трекер, обязательный для всех спортсменов-ориентировщиков, показал организаторам турнира, что Дебертолис долгое время находится без движения.
Он был быстро обнаружен группой спасателей и без сознания доставлен в больницу города Чэнду.
Четверо суток врачи боролись за его жизнь. Сообщается, что за это время в Китай успели прилететь его жена, мать и брат.
«Несмотря на получение немедленной квалифицированной медицинской помощи в одном из ведущих медицинских учреждений Китая, он скончался», — говорится в заявлении организаторов Всемирных игр.
Причина смерти Дебертолиса на данный момент неизвестна.
Итальянские СМИ отмечают, что соревнования в Чэнду проходили при экстремальных погодных условиях — сильной жаре и повышенной влажности.
Президент Международной федерации ориентирования (IOF) Том Холлоуэлл заявил, что «не может адекватно описать всю глубину скорби в связи с этой трагической гибелью».
Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Они регулярно проводятся один раз в четыре года, начиная с 1981-го, а с 2002 находятся под патронажем Международного олимпийского комитета (МОК).
Маттиа Дебертолис был одним из лидеров сборной Италии. В финале Кубка мира по спортивному ориентированию в 2022 году он занял пятое место, а в мировом рейтинге занимал 137 место.
При этом он не был в полной мере профессиональным спортсменом. Имея образование инженера-строителя, в последние годы он жил в Швеции и учился в докторантуре Стокгольмского университета.
Организаторы Всемирных игр заявили, что окажут поддержку семье Дебертолиса. (bbc.com)