«Несмотря на получение немедленной квалифицированной медицинской помощи в одном из ведущих медицинских учреждений Китая, он скончался», — говорится в заявлении организаторов Всемирных игр.

Итальянские СМИ отмечают, что соревнования в Чэнду проходили при экстремальных погодных условиях — сильной жаре и повышенной влажности.

Президент Международной федерации ориентирования (IOF) Том Холлоуэлл заявил, что «не может адекватно описать всю глубину скорби в связи с этой трагической гибелью».

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Они регулярно проводятся один раз в четыре года, начиная с 1981-го, а с 2002 находятся под патронажем Международного олимпийского комитета (МОК).

Маттиа Дебертолис был одним из лидеров сборной Италии. В финале Кубка мира по спортивному ориентированию в 2022 году он занял пятое место, а в мировом рейтинге занимал 137 место.

При этом он не был в полной мере профессиональным спортсменом. Имея образование инженера-строителя, в последние годы он жил в Швеции и учился в докторантуре Стокгольмского университета.