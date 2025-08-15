Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на Всемирных играх в Чэнду (Китай).
Как сообщает İdman.biz, смешанная пара по аэробной гимнастике Мадина Мустафаева и Владимир Долматов поднялась на пьедестал почета.
Они завоевали серебряную медаль Игр, набрав 19,750 балла.
Таким образом, число наших наград на соревнованиях увеличилось до пяти. Ранее серебряные медали в Чэнду завоевали Тофик Алиев (акробатика), Амин Гулиев (кикбоксинг), Ирина Зарецка (каратэ), дуэт Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев (акробатика).