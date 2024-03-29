Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) выразила мнение, что нынешний формат церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 представляет много рисков из-за террористической угрозы. Об этом сообщает Europe 1.

Издание указывает, что террористическая угроза на территории Франции очень высока на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта. Сообщается, что существует вероятность изменения формата церемонии открытия или же полной ее отмены.

Церемония открытия должна состояться в виде парада спортсменов на Сене. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.