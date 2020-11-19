Российские миротворцы в Карабахе собираются примирить стороны с помощь газеты «Вестник миротворца»

Пять дополнительных центров сформированы в Нагорном Карабахе для решения гуманитарных задач, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, сообщает РИА Новости.

«По указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров», — говорится в сообщении.

Сформированы Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»), Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября самолетами Военно-транспортной авиации было доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября приступит к выполнению первоочередных мероприятий.