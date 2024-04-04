Российский миротворческий контингент будет задействован в операциях по разминированию и обезвреживанию боеприпасов в Ходжалы.

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов на брифинге, посвященном 4 апреля – Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

По словам В.Сулейманова, ведутся определенные работы по документации относительно участия российского миротворческого контингента в операциях по разминированию: «Они уже проходят аккредитацию. Техника, собаки и рабочая сила вскоре будут привлечены к процессу разминирования в Ходжалы».