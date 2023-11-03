Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули один наблюдательный пост.

Как сообщает Report, об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

«В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего с 19 сентября было свернуто девять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 «Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации» от 10 ноября 2020 года.

Срок пребывания российских миротворцев составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.