Очень тревожные и вызывающие обоснованное возмущение в Азербайджане сообщения приходят в связи с делом гражданина Армении Норайра Мизрояна, который совершил теракт, в результате которого военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.Напомню, что по данному факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики были возбуждены уголовные дела по статьям 29, 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 228.3 Уголовного Кодекса.»В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия», — говорилось в заявлении отечественной Генпрокуратуры. При этом, Н.Мирзоян до сих пор не передан азербайджанской стороне.Это обязаны были сделать российские миротворцы. Ибо, преступление было совершено на территории Азербайджана, в отношении азербайджанских военнослужащих. Но, российские миротворцы, к деятельности которых и до этого было множество вопросов и претензий, решило усугубить ситуацию, передав террориста Н.Мирзояна карабахским сепаратистам.По сути, как ни крути, это означает неуважение со стороны российских миротворцев территориальной целостности Азербайджана. Они открыто поощряют армянский сепаратизм и терроризм, способствуя героизации тех, кто совершает теракты в отношении наших военнослужащих. Российская сторона , по сути, не уважает и азербайджанские законы, игнорируя заявление нашей Генпрокуратуры.Вместо суда в Азербайджане над армянским террористом, мы видим , как Н.Мирзояна открыто пытаются «обелить» и героизировать. Российские миротворцы легитимируют «омбудсмана Арцаха» Гегама Степаняна, который встретился уже с Н.Мирзояном. Карабахский сепаратист, именуемый «омбудсманом» уже успел заявить, что «действия по расследованию инцидента будут проводиться правоохранительными органами «Арцаха», с обеспечением всех прав и законных интересов гражданин».А кто будет представлять азербайджанскую сторону на шоу, под названием «суд», который планируют провести в азербайджанском городе Ханкенди, который находится в зоне ответственности российских миротворцев? Ответ очевиден- никто. Стало быть, ни о каком подобии «расследования» тут и речи быть не может. Собственно, об этом уже открыто говорит Г.Степанян.«Сегодняшний инцидент следует рассматривать в контексте ситуации, сложившейся после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, безнаказанности азербайджанской стороны за преступления против народа «Арцаха» в течение года после прекращения огня, регулярных и целенаправленных нарушений прав арцахцев», — написал он своей странице в Фейсбук.Вы вчитайтесь в чудовищный цинизм этих строк вконец обнаглевшего от безнаказанности карабахского сепаратиста. Он пытается свалить все с больной головы на здоровую, открыто и беззастенчиво лепеча что-то про «народ Арцаха» и тиражируя новый миф о «безнаказанности азербайджанцев». Все это стало возможным по вине российских миротворцев, которые вначале допустили сам теракт, мягко говоря сквозь пальцы проверяя Н.Мирзояна, который выехал из Ханкенди, а затем и передав его не азербайджанской, стороне, а карабахским сепаратистам.Эти действия, мягко говоря, возмутили азербайджанскую общественность. И без того имевшиеся претензии к деятельности российских миротворцев увеличиваются. Неужели в Москве хотят услышать в Баку все то, что звучит в адрес РФ в Ереване? Пока до этого не дошло, но всему есть предел. В том числе и терпению Азербайджана, к законам, территориальной целостности, судьбам военнослужащих которого , в том числе и ставших жертвами армянского террориста, проявляют открытое неуважение российские миротворцы.