Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские клубы.

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь закрыта до конца.

Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – АПЛ, она значительно опережает все остальные», – заявил форвард «Аль-Насра».

Напомним, первую часть прошлого сезона Криштиану провел в «Манчестер Юнайтед». Перед ЧМ-2022 он дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага, после чего стороны расторгли контракт.

За карьеру Роналду также выступал за «Спортинг», «Реал Мадрид» и «Ювентус». (sports.ru)