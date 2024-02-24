Обладатель «Золотого мяча» и пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», а ныне — нападающий клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» Карим Бензема заявил, что не собирается возвращаться в Европу.

Таким образом футболист опроверг слухи о том, что он якобы вступил в конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо и планирует перейти из саудовского клуба в европейский чемпионат.

«Я снова тренируюсь и чувствую себя лучше. История о том, что я якобы уехал, — это ложь. Я счастлив находиться в Саудовской Аравии. У меня нет проблем с Марсело Гальярдо. Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы!» — цитирует Бензема Goal.com.