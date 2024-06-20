Канадский актер Дональд Сазерленд скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил 20 июня его сын Кифер в соцсети Х.

«С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался», — написал он.

Сын актера не уточнил причину смерти, однако добавил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.

Сазерленд являлся обладателем «Эмми», «Золотого глобуса» и почетного «Оскара». Он снялся в таких фильмах, как «Грязная дюжина», «М*А*С*Ч», «Ограбление по-итальянски», «Гордость и предубеждение», «Голодные игры» и многих других. Фильмография актера насчитывает 193 киноленты.