Бывший глава израильской разведки Цви Замир, который возглавлял ее во время Войны Судного дня (1973), умер на 99-м году жизни. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства.

«Сегодня ночью умер Цви Замир, четвертый глава «Моссада» (1968-1974)», – говорится в заявлении.

Под руководством Замира «Моссад» собирал данные о боевиках палестинской террористической организации «Черный сентябрь», которые в сентябре 1972 года во время XX летних Олимпийских игр проникли в олимпийскую деревню, где убили двух и взяли в заложники девять членов сборной Израиля. Впоследствии боевики и несколько предполагаемых организаторов акции были ликвидированы израильскими спецслужбами.

Замир сыграл ключевую роль в укреплении позиций «Моссада» в израильском обществе во время Войны Судного дня. Также под его руководством ведомство расширило контакты со странами Ближнего Востока.