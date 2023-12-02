Глава разведки «Моссад» Давид Барнеа отозвал команду переговорщиков из Катара после тупика в переговорах с движением ХАМАС относительно освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава «Моссада» Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль», — говорится в сообщении.

В канцелярии утверждают, что ХАМАС не выполнил свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по согласованному списку.

Отмечается, что глава «Моссада» поблагодарил ЦРУ, Египет и Катар за помощь по освобождению 84 детей и женщин из сектора Газа и 24 граждан иностранных государств.