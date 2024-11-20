Вчера азербайджанский футбол вновь пережил один из «черных» своих дней.

Об этом на совместном заседании 3 парламентских комитетов — молодежи и спорта, по общественным объединениям и религиозным структурам, по культуре сказал председатель парламентского комитета молодежи и спорта Шахин Исмаилов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год».

«Мы почти уже 30 лет живем с этими чувствами. Почему мы всегда видим поражения с большим счетом? Еще один опасный аспект в том, что результаты в младших возрастных группах тоже не обнадеживают. Каждый спортсмен должен сознавать ответственность за форму, которую он носит», — подчеркнул глава комитета.