Португальский экс-форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду готов дать показания и поговорить с прокуратурой Турина в рамках финансового расследования, касающегося зарплат в итальянском клубе. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

37-летний нападающий был среди игроков «Ювентуса», которые отказались от четырехмесячной зарплаты в марте 2020 года. Однако следователи обнаружили частные соглашения, которые, по-видимому, доказывают, что игроки все еще получали трехмесячную зарплату, не регистрируя и не информируя Федерацию футбола Италии (FIGC).

Согласно многочисленным сообщениям, «старая синьора» все еще должна Роналду 19,5 млн евро. Ранее футболист отказывался отвечать на вопросы прокуратуры Турина, но, по данным итальянских СМИ, теперь готов дать показания.

Напомним, 20 января в апелляционном суде FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Прокуратура FIGC лишила «Ювентус» 15 очков, а также отстранила от футбола 11 человек из бывшего руководства клуба. Экс-директор команды Фабио Паратичи отстранен на 30 месяцев, экс‑директор Маурицио Арривабене и экс‑президент Андреа Аньелли — на 24 месяца каждый, экс‑директор Паоло Гаримберти и Павел Недвед — на восемь месяцев.