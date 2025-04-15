15 апреля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и другие тяжкие преступления.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судебный процесс продолжился допросом потерпевших.

Перед началом допроса Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевшие Ильгар Оруджев, Мардан Мусаев, Анар Алыев, Хазри Ахмедов, Гасан Алиев, Эльшад Ахмедов, Фарид Ильясзаде, Тебриз Рамазанов, Салех Гасанов, Джавид Мехдизаде, Азизага Гараев, Нариман Ибрагимов и другие заявили, что получили ранения в ходе провокаций в различных направлениях со стороны остатков армии Армении и армянских незаконных вооруженных формирований.

Один из потерпевших Эльвин Мамедли в своих показаниях сказал, что он также получил ранения при эвакуации на санитарной машине солдата, раненного в результате провокации, совершенной остатками армии Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Он отметил, что санитарная машина была поражена противотанковым оружием, хотя на ней был изображен красный полумесяц, и он был виден издалека.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Низами Бахшалиев заявил, что был ранен в результате обстрела с противоположной стороны, находясь в 7-8 километрах от передовой, и добавил: «Их целью была оккупация земель».

Ульви Сулейманов отметил, что он был ранен, а его боевой товарищ стал шехидом, сказал: «Один из моих боевых товарищей умер у меня на руках».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, Имран Гасанли отметил, что был ранен одновременно с командиром группы в результате взрыва в селе Сырхавенд Агдеринского района.

Турал Мамедзаде также сообщил, что получил осколочное ранение в Агдаме в результате артиллерийского обстрела во время военной провокации, совершенной остатками армии Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, Анар Рагимли довел до внимания, что во время исполнения своих обязанностей в качестве гражданского лица получил ранения на территории под названием Еддихырман в Агдамском районе. «Мы столкнулись с армянским незаконным вооруженным формированием. Они обстреляли наш автомобиль. Я получил огнестрельное ранение в левую руку», — добавил он, отметив, что в ходе инцидента его рука сломалась, а после того как автомобиль перевернулся, он получил перелом и правой руки.

«На тот момент военнослужащих рядом не было. Когда мы их заметили, захотели вернуться. И в этот момент в нас начали стрелять. Они стреляли не потому, что хотели нас запугать, они вели непрерывный обстрел», — подчеркнул он.

Джавид Мехдизаде сообщил, что был ранен в результате провокации противника в направлении агдамского села Абдал-Гюлаблы. Он добавил: «Рядом со мной погибли двое моих боевых товарищей, еще несколько получили ранения. Когда нас ранили, мы находились на своих позициях. Противоположная сторона регулярно совершала провокации».

Валех Нуриев также сообщил, что получил ранение во время провокации вражеской стороны.

Эльшан Ибрагимли сказал, что был ранен в результате обстрела из снайперской винтовки в Агдаме.

Каждый из потерпевших просил суд назначить обвиняемому самое суровое наказание.

В процессе также были обнародованы заключения судебно-медицинской экспертизы.

Очередное заседание суда назначено на 22 апреля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.