Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram поделился эмоциями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

«Всегда приятно вернуться в Мадрид, один из немногих городов в мире, который я научился называть «домом». Отличные эмоции, футболисты и игра — это Лига чемпионов! Мать всех клубных соревнований! Теперь у нас есть возможность закрыть этот вопрос на нашем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» всегда был и будет «Театром Мечты» — написал Роналду.

Напомним, что счет в матче открыл португальский нападающий Жоао Феликс. Он на седьмой минуте замкнул навес Ренана Лоди. «Юнайтед» смогли сравнять счет на 80-й минуте. Сделал это Энтони Эланга.

Ответный матч «Манчестер» — «Атлетико» пройдет 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.