Белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич, задержанный 23 мая в Минске, неожиданно принял участие в брифинге МИД Беларуси в понедельник, 14 июня. По версии пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, изменения в состав участников были внесены в связи с «желанием Романа пообщаться со СМИ».

Присутствовавшая на пресс-конференции журналистка информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова обратилась к блогеру напрямую: «Роман, я вам искренне сочувствую… Предполагаю, что с вами могли сделать… Ни одному вашему слову я не верю. Просто держитесь, просто переживите это». Журналисты британской вещательной корпорации Би-би-си с мероприятия ушли. Корреспондент Джона Фишер в Twitter пояснил, что присутствовать на брифинге не будет, поскольку Протасевич «явно находится там по принуждению».

Оппозиционного журналиста завели в помещение национального пресс-центра Беларуси буквально в последнюю минуту. Ему задали несколько вопросов относительно его самочувствия. Утверждения о том, что в СИЗО его избивал лично белорусский правитель Александр Лукашенко, Протасевич назвал «шуткой», добавив, что «это — просто смешно». Отметины на руках блогер описал как «следы от стяжек», которые на него надели во время задержания, поскольку оно было настолько неожиданным, что «у них (силовиков — Ред.) не было при себе наручников».

«Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не тронул… Мама, папа, не переживайте, у меня правда все отлично», — заявил он.

«Настоящими заложниками» ситуации Протасевич назвал свою девушку, гражданку РФ Софью Сапегу, задержанную вместе с ним в Минске, и родителей, находящихся в Польше.

Силовики в ходе брифинга уточнили, что Протасевич обвиняется по трем статьям: об организации деятельности групп, грубо нарушающих общественный порядок (342 УК РБ), об организации массовых беспорядков (293 УК РБ) и разжигании социальной вражды или розни (130 УК РБ). (DW)