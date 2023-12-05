Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в секретном брифинге в Сенате США.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста CNN Ману Раджу.

«Президент Украины Зеленский больше не будет виртуально присутствовать на засекреченном брифинге из-за вопроса, который возник в последнюю минуту», — говорится в сообщении.

По словам законодателей, Зеленский также не стал виртуально присутствовать на брифинге Палаты представителей по Украине.

Ранее Шумер сообщал, что президент Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам во вторник с помощью защищенной видеоконференции. Разговор должен был состояться на секретном брифинге.