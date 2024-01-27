Участники переговоров в Сенате согласились значительно ограничить пересечение нелегальными мигрантами южной границы. Ожидается, что соглашение о дополнительных полномочиях США обнародуют уже на следующей неделе. Шаг направлен на прекращение волны мигрантов, которая охватила федеральную власть в течение последних нескольких месяцев, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что соглашение также ускорит процесс предоставления убежища. Дела будут рассматривать в течение шести месяцев, по сравнению с нынешней системой, при которой это может занять до 10 лет.

«Эти детали открывают новое окно в громкие переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, поскольку лидеры Сената надеются, что им удастся присоединить соглашение к помощи Украине, Израилю и Тайваню, потому что надвигаются внутренние и международные кризисы», – говорится в публикации.

Указано, что план также окажет давление на республиканцев, поскольку бывший президент Дональд Трамп призвал Республиканскую партию отклонить все, кроме того, что он называет «идеальным» законопроектом.

Ранее УНИАН писал, что помощь США для Украины находится под угрозой. Республиканцы критикуют Трампа и говорят о «плане Б». Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, которое поставили как условие дальнейшей помощи Украине, достигли критической точки.

Одновременно миграционный кризис в США набирает обороты и вышел на новый уровень – началось достаточно жесткое противостояние между федеральным правительством Джо Байдена и местными администрациями ряда штатов во главе с Техасом.