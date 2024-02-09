Только Кремль нацелился на прорыв медиапространства Соединенных Штатов, как гром среди, казалось бы, ясного неба разразился очередной скандал – влиятельнейшее американское издание CNN выставило козырь против уже успевшего наделать шуму пропагандистского интервью изгнанного из Fox News продажного американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером.

CNN опубликовал доклад Human Rights Watch о преступлениях России в Мариуполе, возложив вину конкретно на президента России Владимира Путина. По заключению экспертов, подготовивших 215-страничный доклад, основанный на исследованиях, проводившихся в течение почти двух лет, Путин должен предстать перед судом по делу о военных преступлениях в связи с жестоким штурмом Мариуполя, в результате которого погибли тысячи мирных людей, было разрушено бесчисленное количество зданий, а вслед за этим последовала широкомасштабная кампания по русификации.

Доклад основывается на анализе спутниковых снимков, фотографий и видеозаписей городских кладбищ. Эксперты установили, что в ходе боевых действий погибли около 8000 человек, но это консервативная оценка, добавляют в HRW. Число погибших может быть гораздо выше, потому что тела людей могли остаться под обломками зданий или быть захоронены в братских могилах.

В докладе доказательно и убедительно говорится о разрушении российскими войсками тысяч зданий, в том числе сотен многоэтажных жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, таких как больницы, школы и университеты.

В нем также указаны 17 военных российских или связанных с Россией национальных подразделений, действовавших в городе во время пика боевых действий в марте-апреле 2022 года, а также высокопоставленные лица, которые, по мнению авторов доклада, могут нести уголовную ответственность.

По словам руководителя отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch Айды Сойер, «было очевидно, что высокопоставленные чиновники вплоть до президента Путина были в курсе ситуации в Мариуполе и, похоже, принимали непосредственное участие в планировании и координации» штурма города.

В докладе HRW рекомендуется провести расследование и привлечь к ответственности Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников за их роль в очевидных военных преступлениях, связанных с осадой Мариуполя, и «возможное намеренное блокирование гуманитарной помощи и эвакуации».

Ликование в пропагандистских российских СМИ по поводу интервью с Карлсоном было омрачено очередным, уже вторым после ордера Международного уголовного суда на арест Путина по обвинению в депортации украинских детей, основанным на доказательной базе обвинением российского диктатора. И это только начало. Ведь вся оккупированная территория Украины сегодня есть Мариуполь, вся страна подвергается ежедневным ракетным и дроновым атакам и бомбежкам. Ответить за это придется. За каждый город, населенный пункт, за каждую жизнь. И не только первому лицу, но и всем повязанным с ним кровью украинцев.

И уже ничем не удастся восстановить в глазах простых европейцев и американцев былое реноме ни России, ни ее лидера. Слишком много явных и скрытых преступлений против человечности совершались в Украине за два года войны. Уже и западные политики, очень долго закрывающие глаза на выходки российского диктатора, отказываются подавать ему руку.

Одна надежда на Дональда Трампа, о возвращении которого в Белый дом с таким вожделением грезят кремлевские сидельцы и пропагандисты. Не сумевшие взять Киев «за три дня» и выполнить за два года ни одной из множества часто меняющихся задач россияне теперь возлагают надежду на воцарение в Белом доме Трампа и на его гвардию в Конгрессе, которая всячески сопротивляется принятию законопроекта по помощи Украине, заодно – и Израилю с Тайванем. И как-то так случайно вышло, что все интересанты этого – друзья России. И ХАМАС, и Китай.

Но вернемся к Карлсону. Которого то ли Трамп прислал, то ли Кремль зазвал. Но однозначно одно – близкому приспешнику Трампа, очень надеющемуся получить пост вице-президента в случае его избрания, и постоянному гостю пропагандистской студии Скабеевой и Попова, повторяющему их тезисы относительно Украины, очень рады в Москве. И Трампу, и Путину кажется очень полезным этот пиар-ход. Стоит задача изменить образ Путина и оправдать его преступления в глазах американского избирателя.

Однако, Карлсон против CNN не имеет абсолютно никаких шансов. Его трехмиллионная ютубовская аудитория ничто по сравнению с многомиллионной CNN. Его уже высмеивают за сотрудничество с российской властью, рисуя карикатуры с подписью «Путинский рупор», «Хороший попугай, дам ему печеньку», «Замороженный российский актив», а художник Chattanooga Times Free Press просто нарисовал Такера Карлсона в шапке-ушанке с советским гербом на телеканале RT.

С другой стороны, интервью в youtube не делает чести и самому Путину – не тот масштаб для претендующего на роль вершителя нового миропорядка, в нарушение протокола опаздывающего в былые времена на встречи с Папой Римским, Королевой Великобритании Елизаветой II и другими мировыми лидерами, по хамски заставляющего президента Франции Э.Макрона сдавать анализ кала перед переговорами и вынуждавшего его часами ждать аудиенции.

Но выбора нет. Украинцы выбили все козыри из его рук. Всеми способами надо сейчас добиться прекращения военной помощи от США, что лоббирует Трамп в Конгрессе. Подконтрольные ему республиканцы вот уже более трех месяцев срывают голосование по выделению Украине 61,4млрд долларов финансирования, без которых Украина действительно не выдержит в противостоянии с многократно превосходящим ее противником. В связи с чем можно предположить, что момент взятия интервью у Путина выбран не случайно.

Конечно, интервью с диктатором ближайшего сподвижника претендента на Овальный кабинет в период предвыборной кампании факт чрезвычайно скандальный.

Представить, что известный американский журналист берет интервью у Адольфа Гитлера, невозможно.

Хотя, Трамп известен и не такими скандалами, а для считающей себя правопреемницей Советского Союза России – это вообще нормально. Вспомним интервью других «полезных идиотов» с диктаторами — беседу Герберта Уэльса с Лениным, назвавшим главного большевика и террориста «философом» — «Вместо монстра я встретился с философом», сказал он. Или интервью другого палача – Сталина с Лионом Фейхтвангером.

Но к удовольствию мира, и России далеко до СССР, и Путину — до Ленина или Сталина, а Карлсону, тем более – до Уэльса или Фейхтвангера…