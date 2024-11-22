Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает себя диктатором, так как не имеет «рычагов диктатуры». Вождизма в Беларуси быть не должно, а диктатуры нет и быть не может. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате «Открытый микрофон с Президентом», передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из студенток, изучающих китайский язык, спросила его мнение насчет издания для студентов-переводчиков практического учебного пособия, которое было бы основано на текстах выступлений самого Александра Лукашенко — своего рода учебный цитатник.

«Если вы переведете на китайский, я поддержу, конечно. Если это нужно, мы это сделаем. Это не проблема», — ответил глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание, что это не обязательно должны быть его выступления и цитаты. «Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь. Никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать? Сегодня Трамп, Байден и прочие не могут диктовать, которые более 30% ВВП в мире производят. А я чем могу диктовать? У нас что, самая сильная экономика? Нет», — сказал Александр Лукашенко.

«Никакой диктатуры нет, и мне это не нужно», — еще раз подчеркнул белорусский лидер.

В конце октября глава государства заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в январе 2025 года.